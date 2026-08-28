Tributo d'addio ad Oreste Sebastiano ad Ariano: "Resterai per sempre uno di noi" Un ultimo saluto scandito dal rombo delle due ruote a partire dalla sua Yamaha

Hanno sfidato sole e afa percorrendo chilometri da tutta la Campania e dalla vicina Puglia pur di raggiungere Ariano Irpino, nelle ore di maggiore calore pur di far sentire il loro affetto all'amico bikers di tante avventure Oreste Sebastiano. Ecco le immagini del loro arrivo in piazza Duomo.

Un ultimo saluto scandito dal rombo delle due ruote a partire dalla sua Yamaha posizionata davanti alla basilica cattedrale e sgasata da sua figlia Ilaria.

Caschi a terra lungo le scale, sui gradini all'uscita del feretro, lacrime, applausi e un interminabile "rombo" delle moto da batticuore.

Un centauro di Ottaviano è stato colto da malore mentre era in chiesa ed è stato soccorso da un equipaggio Saut del 118. Fortunatamente si è poi ripreso.

E' stato il vescovo Sergio Melillo a presiedere il rito funebre, il quale ha manifestato vicinanza e affetto ai familiari di Oreste in questo momento di grande prova. Ecco le sue parole.

Non ce la fatta piazza Duomo a contenere le tantissime moto, alcune delle quali dirottate nel piazzale del parcheggio Valle. Corteo che è proseguito verso il cimitero dove Oreste ha ricevuto l'ultimo tributo d'addio.

"Vediamoci più spesso e non solo in queste circostanze - ha detto una donna in lacrime - la vita è così imprevedibile, Oreste come tanti nostri amici venuti meno nel corso degli anni, resterà per sempre uno di noi".