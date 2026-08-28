L'arbitro di Avellino-Vicenza: ha diretto la sfida playoff del 2024 Una vittoria e tre sconfitte nel bilancio con il fischietto toscano

La gara Avellino-Vicenza, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B e in programma domani (ore 21) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Valerio Crezzini della sezione di Siena con Marco Ricci della sezione di Firenze e Matteo Lauri della sezione di Gubbio assistenti e con Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco con Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo AVAR. Crezzini ha già diretto un match tra le due squadre, Vicenza-Avellino, semifinale di ritorno dei playoff in Serie C nel 2024 (2-1 per i biancorossi, in finale contro la Carrarese): una vittoria e tre sconfitte nel bilancio irpino con il fischietto toscano.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Seconda Giornata

Cremonese-Modena: Rapuano

Sampdoria-Juve Stabia: Mucera

Virtus Entella-Cesena: Perenzoni

Ascoli-Carrarese: Zanotti

Avellino-Vicenza: Crezzini

Padova-Hellas Verona: Maresca

Arezzo-Palermo: Marinelli

Mantova-Empoli: Colombo

Benevento-Sudtirol: Perri

Pisa-Catanzaro: Arena