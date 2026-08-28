Avellino rallenta il ritmo: da Omar Mollica l'aperitivo diventa esperienza Con Leopoldo Experience, Omar Mollica racconta il nuovo modo di vivere aperitivo e dopocena

Per anni Omar Mollica ha costruito eventi capaci di riempire piste da ballo e richiamare migliaia di persone. Oggi la sua visione cambia direzione: creare uno spazio dove fermarsi, rilassarsi, bere bene e vivere il tempo senza fretta.

Nasce così Leopoldo Experience, il nuovo locale di Avellino situato tra Via Due Principati e Piazza Libertà, un punto di riferimento per chi desidera un aperitivo raffinato, un dopocena esclusivo e un ambiente in cui le conversazioni tornano protagoniste.

“Leopoldo è il contrario di quello che ho sempre fatto. Voglio che una persona possa entrare qui e concedersi almeno un'ora di relax”, racconta Mollica.

Un nuovo modo di vivere l'aperitivo ad Avellino

Ed è proprio il tempo il filo conduttore dell'intero progetto. Non un locale pensato per il consumo veloce, né un ristorante tradizionale, ma uno spazio che invita a rallentare. Qui non esiste la logica del drink bevuto in fretta al banco: l'esperienza comincia accomodandosi al tavolo e continua senza fretta.

Aperitivo e dopocena, due momenti distinti

La proposta si sviluppa su due momenti della serata. L'aperitivo ruota attorno a una selezione di vini e cocktail che affiancano i grandi classici della miscelazione, accompagnati da finger food curati e disponibili anche in versione gluten free e vegan.

Dopocena con gin e distillati selezionati

Quando la serata si allunga, entra in scena il dopocena con una bottigliera dedicata ai distillati e ai gin, pensata per chi preferisce assaporare la notte senza l'urgenza di rincasare.

La qualità passa anche dai dettagli

Anche i dettagli raccontano questa ricerca di qualità: dalla selezione delle materie prime fino alla cura del ghiaccio, prodotto da Hoshizaki, grazie al congelamento a strati, impurità e micro bolle, vengono eliminate rendendo il ghiaccio inodore e insapore.

Un locale ad Avellino per una clientela adulta e per eventi privati

Il target immaginato è quello di una clientela adulta, tra i 35 e i 60 anni, che cerca un ambiente elegante ma informale, lontano dal caos dei locali più rumorosi.

Lo spazio può inoltre trasformarsi in una location esclusiva per piccole feste private ed eventi aziendali, mantenendo la stessa filosofia di un'accoglienza riservata e personalizzata.

In un'epoca in cui tutto sembra accelerare, il paradosso di Omar Mollica è forse proprio questo: dopo una vita trascorsa a cercare il modo giusto per far divertire migliaia di persone contemporaneamente, la sua nuova sfida consiste nel far stare bene qualcuno per un'ora.

E, ad Avellino, questa idea ha trovato un nome preciso: Leopoldo Experience.

Aperto dal martedì alla domenica, dalle 18 all'una di notte, racconta una tendenza che va oltre il singolo locale: quella di una socialità che torna a concedersi il lusso più raro di tutti, il tempo.

Wine drink food

Scopri il menù su: www.leopoldoexperience.it