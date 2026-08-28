Avellino-Vicenza: i convocati, dentro Cheddira e Di Paolo tra i lupi

Walid Cheddira con il numero 9 e Sebastiano Di Paolo con il numero 77 nell'elenco dei convocati diramato da Alessandro Nesta per Avellino-Vicenza, in programma domani (ore 21) al "Partenio-Lombardi": dall'infermeria l'unico assente sarà Daniel Fila per il primo match saltato in un lungo stop a causa della lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra.
I calciatori a disposizione
Avellino: 1 Iannarilli, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 44 Simic, 50 Martinelli, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 77 Di Paolo, 99 Favilli
Vicenza: Gagno, Massolo, Tantalocchi, Brighenti, Costa, Cuomo, Leverbe, Marchizza, Sandon, Vescovi, Caferri, Carraro, Corazza, Pellizzari, Pietrelli, Talarico, Zonta, Alessio, Moncini, Morra, Rauti