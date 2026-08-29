"E' tornata la luce in piazza, ma non dimentichiamo ciò che abbiamo ereditato" Il capogruppo di Fratelli d’Italia sul tema dell’efficientamento energetico e pubblica illuminazione

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Dino D’Amato replica all’ex assessore Tony La Braca: "Sull’efficientamento energetico non si può dimenticare quello che è stato lasciato". Nel frattempo il sindaco Ferrante e l’assessore Pannese hanno risolto il problema dell’illuminazione

"Sull’efficientamento energetico non si può dimenticare quello che è stato lasciato". È questo il punto da cui parte la mia riflessione in risposta alle dichiarazioni dell’ex assessore Tony La Braca.

Quando si affrontano temi importanti come l’efficientamento energetico e la pubblicailluminazione, ritengo sia doveroso ricordare da dove siamo partiti e quali problematiche abbiamotrovato.

In questi giorni, un problema concreto ha riguardato piazza Plebiscito, rimasta al buio e oggetto delle segnalazioni dei cittadini. Il sindaco Ferrante e l’assessore Sara Pannese sono intervenuti per affrontare la criticità e riportare la piazza alla normalità.

Ma non possiamo limitarci alla risoluzione del singolo guasto. È necessario affrontare anche le problematiche più generali legate al servizio di pubblica illuminazione e all’affidamento alla società in questione, verificando attentamente il funzionamento del servizio e le modalità con cui vengono gestite le segnalazioni.

Un aspetto sul quale occorre fare chiarezza riguarda anche il numero verde destinato ai cittadini. Se un cittadino segnala un guasto, deve avere la certezza che la segnalazione venga presa in carico e che ci siauna risposta in tempi ragionevoli.

Come Fratelli d’Italia, riteniamo quindi che il confronto debba essere serio e basato sui fatti. Non è nostra intenzione sottrarci alle responsabilità dell’amministrazione, ma allo stesso tempo non possiamo accettare che si dimentichi la situazione che è stata lasciata in eredità.

La nostra amministrazione sta affrontando i problemi, intervenendo dove necessario e cercando di darerisposte concrete ai cittadini. Piazza Plebiscito oggi è tornata alla luce. Adesso bisogna fare luce anche sulle criticità del servizio e garantire ai cittadini una pubblica illuminazione efficiente, sicura e adeguatamente gestita". Fin qui la precisazione di Dino D’Amato, capogruppo di Fratelli d’Italia. La foto è di Valerio Iacobacci.