Monteforte e il capodanno dell'estate: piazza Umberto il cuore della festa Il sindaco Siricio: "Settembre il momento dei nuovi inizi"

In fondo settembre, come sostengono in molti, rappresenta il vero Capodanno, il momento dei nuovi inizi. Lo crede anche l’amministrazione comunale di Monteforte Irpino che usa questa definizione per dare il nome ad un evento di fine estate che sta già riscuotendo grande successo. Ha avuto inizio ieri sera, per terminare domani, domenica 30 agosto, il «Capodanno d’estate»: Piazza Umberto I si trasforma nel cuore della festa, con serate all’insegna della musica, dello spettacolo, della comicità e della condivisione.

Questa sera, a partire dalle 21.30, O’ Tsunami Summer Tour. A seguire spettacolo di cabaret e, infine, Nando De Marco. Domani dalle 21.00 esibizione di Simone Pastore. Sarà poi la volta del Nadamas Summer Tour.

Durante tutte le serate saranno presenti anche gli stand gastronomici, per vivere insieme sapori, tradizione e divertimento.

"Un ringraziamento speciale e sentito va all’Associazione Rinascita Monteforte, protagonista di questa splendida iniziativa - afferma il sindaco Fabio Siricio -.Grazie per l’impegno, l’entusiasmo, la passione e la preziosa collaborazione con cui continua a contribuire alla crescita e alla vitalità della nostra comunità".