Avellino-Vicenza: le probabili formazioni Alle 21 la gara per la seconda giornata del campionato di Serie B

La continuità di formazione con l’obiettivo di centrarla anche nello sviluppo della gara andando oltre gli alti e bassi della prova con l’Arezzo in cui l’Avellino ha subito il ribaltone che ha determinato l’avvio tra le polemiche. Alle 21 i lupi ospiteranno il Vicenza al "Partenio-Lombardi". Nell’ambiente l’arrivo di Di Paolo prima e di Cheddira poi con i rumors anche su Sottil nelle ore successive ha garantito nuovo entusiasmo: Nesta vuole il cambio di passo immediato in termini di risultati per scacciare via l’aria da potenziale crisi in appena due turni, ma vissuti tra le mura amiche. Dall’altra parte ci sarà un gruppo che vive l’inizio stagione con la carica della promozione e con la vittoria all’esordio contro il Catanzaro. Jolly Cheddira nelle scelte di Nesta, ma appare difficile l’ingresso dal primo minuto. Conferme negli altri ruoli con Russo alle spalle di Biasci e Favilli.

Le probabili formazioni

Serie B

Seconda Giornata

Avellino-Vicenza

Avellino (4-3-1-2): Martinelli; Cancellotti, Simic, Izzo, Moruzzi; Besaggio, Palmiero, Sounas; Russo; Biasci, Favilli. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sassi, Sala, Pandolfi, Di Maggio, Cheddira, Faticanti, Berenbruch, Venturi, Enrici, Fontanarosa, Di Paolo

Vicenza (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Marchizza; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, Costa; Moncini, Alessio. All. Gallo. A disp. Massolo, Tantalocchi, Brighenti, Sandon, Vescovi, Corazza, Pietrelli, Talarico, Morra, Rauti

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Ricci e Lauri

Quarto ufficiale: Mazzoni

VAR e AVAR: Maggioni e Gariglio