Ad Avellino la raccolta RAEE diventa una lezione di ambiente Avellino, l'ambiente si difende da piccoli: in piazza due giorni dedicati al riciclo dei RAEE

Il rispetto per l’ambiente passa attraverso la raccolta differenziata. Ed educare sin da piccoli a differenziare i rifiuti è la strategia vincente.

Questa mattina davanti alla Villa Comunale di Avellino si è tenuta l’iniziativa promossa dal Comune. Due giorni per buttare i vecchi apparecchi elettronici.

Il futuro dell’ambiente dipende dal comportamento di tutti ecco perché è importante partire dai più piccoli.

È importante per i bambini, perché così si parla con i genitori – ha ribadito Claudio D’Agostino della cooperativa sociale Immaginaria - I bambini sono un mezzo, un tramite. Questa iniziativa serve per ricordarci che tutte le volte che buttiamo un rifiuto dobbiamo pensarci perché è pieno di materie prime preziose. Quindi in piazza oggi e domani i volontari dimostrano come i rifiuti vanno buttati. Piccoli oggetti, telefonini, caricabatterie, auricolari. Qualsiasi forma. Telecamera, microfono, elettronica.



L'educazione deve partire anche nelle scuole. Ad Avellino stiamo vedendo. In realtà già ci siamo stati l'anno scorso. Ci torneremo quest'anno – ha sottolineato Claudio - Lavoriamo già da un po’ di anni con l’obiettivo di educare. Sì, perché l'educazione è importante, anche se molto difficile. Ma noi ci crediamo.