Avellino Basket: mercoledì la presentazione con BigMama "Un evento pensato per raccontare l’identità della squadra e il legame con la città"

"L'Avellino Basket presenta ufficialmente la nuova stagione": annuncio da parte del club biancoverde verso il campionato di Serie A2 2026/2027. "Mercoledì 16 settembre, alle ore 18.30, al PalaDelMauro, ci sarà una serata evento per introdurre il pubblico all’inizio della nuova stagione agonistica. - si legge nella nota diffusa - Nel corso dell’appuntamento verrà svelata la nuova maglia ufficiale e ci sarà la presentazione del roster 2026/27. Un evento pensato per raccontare l’identità della squadra e il legame con la città. Non mancheranno le sorprese, la prima sarà BigMama, protagonista del panorama musicale italiano e voce riconoscibile del territorio irpino. La sua presenza accompagnerà il pubblico per tutta la durata dell’evento, diventando uno dei volti della serata. Una partecipazione speciale pensata per portare sul parquet energia, personalità e che dimostra, ancora una volta il grande attaccamento della cantante al territorio irpino".

Poi il test contro la PSA Napoli Est

"Tra gli appuntamenti più attesi anche la performance di Arovetto Lombardi, campione italiano di Teqball, che porterà sul parquet del Del Mauro una speciale esibizione dedicata a questa disciplina, in un incontro tra sport, tecnica e spettacolo. A completare lo spettacolo, le coreografie delle ballerine della Scuola “Compagnia della Danza” della direttrice artistica Melania Areopagita. La presentazione terminerà alle ore 20.00, per dare spazio alle 20.30 all'ultimo match interno di preseason contro PSA Napoli Est. I tifosi potranno assistere al DelMauro alle grandi gesta dei campioni dell'Avellino Basket, in una tappa di avvicinamento alla nuova stagione".