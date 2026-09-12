Avellino-Palermo, Nesta: "Con umiltà e senza paura. Su Biasci..." "James Rodriguez? Il presidente ha provato a fare un regalo alla città"

"Non è stata una settimana diversa dalle altre, non ci facciamo condizionare da cose esterne. C'è qualche assenza, ma abbiamo una rosa profonda": così Alessandro Nesta ha presentato Avellino-Palermo, in programma domani (ore 17.15) al "Partenio-Lombardi". "Inzaghi? Pippo lo conosco bene, un grande amico, ma domani in campo, nella partita, non ci sono fratelli. Vale per lui, vale per me. Il Palermo è fortissimo, viene da cinque vittorie, comprese le due in Coppa Italia anche con una squadra di Serie A. Dobbiamo essere umili, equilibrati, concentrati. Favilli? Non ha un problema grave, ma non ci sarà".

"Con James il presidente c'ha provato fino alla fine"

"James Rodriguez? Il presidente c'ha provato fino alla fine. Voleva fare un regalo alla città. Io non c'ho pensato sinceramente perché dovevo pensare solo al Palermo. Ho giocatori importanti, che reputo i migliori. Cheddira? Non è al top, ma sta lavorando e ci darà grandi soddisfazioni. Biasci? I suoi gol arriveranno come arriverà il momento in cui tornerà in prima pagina. Devo essere bravo a tenerlo vivo, arriverà il suo momento".