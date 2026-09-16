Avellino, il sindaco Pizza incontra i vertici dell'associazione Anacomi

Incontro stamane al comune di Avellino tra il presidente di Anacomi (Associazione nazionale commissariato militare) l’avvocato Antonio Della Porta, affiancato dal vice presidente dottor Gianpaolo Palumbo, e il sindaco di Avellino, l’avvocato Nello Pizza.
Al centro del confronto l’inizio di una serie di collaborazioni tra il comune e l’associazione Anacomi, per sviluppare iniziative a favore dei cittadini.
Della Porta ha illustrato al sindaco il risultato degli ultimi incontri avuti in città con rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni che hanno confermato il nuovo e significativo ruolo svolto dall’Associazione Anacomi nella città di Avellino.
Il sindaco Pizza ha mostrato grande disponibilità a sostenere progetti mirati a migliorare la qualità della vita ad Avellino. A breve verranno annunciate iniziative sul territorio dell’Associazione Anacomi.