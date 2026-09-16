Avellino, il sindaco Pizza incontra i vertici dell'associazione Anacomi L'avvocato Della Porta e il dottore Palumbo a confronto con il primo cittadino

Incontro stamane al comune di Avellino tra il presidente di Anacomi (Associazione nazionale commissariato militare) l’avvocato Antonio Della Porta, affiancato dal vice presidente dottor Gianpaolo Palumbo, e il sindaco di Avellino, l’avvocato Nello Pizza.

Al centro del confronto l’inizio di una serie di collaborazioni tra il comune e l’associazione Anacomi, per sviluppare iniziative a favore dei cittadini.

Della Porta ha illustrato al sindaco il risultato degli ultimi incontri avuti in città con rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni che hanno confermato il nuovo e significativo ruolo svolto dall’Associazione Anacomi nella città di Avellino.

Il sindaco Pizza ha mostrato grande disponibilità a sostenere progetti mirati a migliorare la qualità della vita ad Avellino. A breve verranno annunciate iniziative sul territorio dell’Associazione Anacomi.