Lega Avellino, Acocella boccia corrente antagonista: "Basta veline e fake" "Se il partito è tornato sul territorio è grazie a Galasso"

A parlare è Fausto Acocella, rappresentante storico della Lega in Irpinia e attuale vicesegretario provinciale del partito in provincia di Avellino.

"Ottima la prima convocazione promossa da Maria Sabina Galasso, smentisco i rumors su una debacle dettata da qualcuno. Eravamo tutti tranne qualche assente giustificato. È evidente, però, nonostante

l’impegno di Maria Sabina Galasso, che qualcuno desidera il suo posto e vorrebbe avere la sua stessa impronta di trasparenza e condivisione.

Oggi, non vi è dubbio, se la Lega è tornata sul territorio è grazie alla sua costanza e alla sua determinazione".

Fausto Acocella fa riferimento all’ultimo incontro promosso ad Avellino che ha visto la partecipazione

della Lega storica e dei giovani esponenti politici seduti intorno alla leader provinciale. Sincronicamente all’evento delle scorse ore, però, veniva sussurrata una velina, l’ennesima fake, a una testata locale,

finalizzata a sminuire e denigrare l’impegno di Galasso.

"Mi chiedo chi è il “big” dietro costoro che bramano questa politica spicciola e dispiace, credetemi, anche per un certo giornalismo fatto da pseudonimi e bufale, che non servono a nessuno e non danno merito all’importanza dell’informazione chiara e utile".

E aggiunge: "Adesso siamo concentrati sui prossimi appuntamenti nazionali dove, ancora una volta, lavoreremo in modo corale per rivendicare le istanze del territorio.

Noi lavoriamo per l’interesse comune e non per le bramosie individuali. È arrivato il momento di focalizzarsi sulle problematiche del nostro territorio provinciale, rompendo un silenzio che si è protratto fin troppo a lungo.

Voglio ribadire con forza un principio fondamentale per la nostra identità: come tesserati siamo al servizio della Lega, e non utilizziamo la Lega per servire noi stessi - conclude il vicesegretario".