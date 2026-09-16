Tenta il suicidio sulla Provinciale: giovane donna salvata dai poliziotti I poliziotti impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio,

Nei giorni scorsi, lungo la S.P. 178, all’altezza del quadrivio del comune di Sant’Angelo dei Lombardi, gli agenti del Commissariato hanno soccorso una donna che vagava pericolosamente sulla sede stradale con il rischio di essere investita dai mezzi in transito.

I poliziotti, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, attirati dal frastuono dei clacson e dalle manovre degli automobilisti, notavano la donna visibilmente scossa e disorientata; gli operatori, immediatamente, raggiungevano la ragaz za e, con non poche difficoltà, la collocavano in condizioni di sicurezza.

In quel frangente, gli agenti prestavano ascolto alla donna appena soccorsa, la quale, lamentava una forte condizione di disagio che l’aveva indotta a tentare l’estremo gesto; gli operanti, acquisite le informazioni necessarie, affidavano la ragazza alle cure dei sanitari giunti nel frattempo sul posto.