Sicurezza, vigilanza fino a notte fonda per il passaggio dei tifosi salernitani E’ stata garantita la vigilanza sia lungo il Raccordo che sull’autostrada A16

Nella giornata di ieri, su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Questore della Provincia di Avellino d’intesa con il Prefetto di Avellino ha assicurato puntuali servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica al passaggio delle decine di minivan, autovetture e pullman degli oltre 1600 tifosi salernitani diretti a Barletta per assistere alla gara valevole per il Campionato Nazionale di calcio di Serie C Barletta-Salernitana.

I servizi assicurati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri sono iniziati nel pomeriggio di ieri e si sono protratti fino a tarda notte.

E’ stata garantita la vigilanza sia lungo il raccordo della superstrada Avellino-Salerno che sull’autostrada A16 della Napoli-Bari.

Sono state presidiate le aree di sosta e le stazioni di servizio di Mirabella e Calaggio.

E’ stato presidiato lo svincolo di Atripalda, l’innesto dell’A16 nel territorio di Manocalzati e le uscite del raccordo di Montoro, Solofra, Serino.

I servizi predisposti hanno evitato criticità e hanno garantito un transito in sicurezza dei tifosi.