L'Avellino Basket si presenta: evento con BigMama e amichevole con Napoli Est Dalle 18.30 appuntamento al PalaDelMauro per la società biancoverde

La presentazione ufficiale del roster dell'Halley Campania Avellino Basket, lanciato verso la Serie A2 2026/2027: appuntamento al PalaDelMauro dalle 18.30 con la partecipazione di BigMama e in compagnia dell'artista irpina ci saranno altri performer verso l'ingresso in campo della squadra, che esordirà in campionato il 27 settembre contro Vigevano.

I dettagli

"Nel corso dell'appuntamento ci sarà la presentazioni delle divise di gioco ufficiali, che anche questa stagione sono state realizzate da Magma, per portare avanti ancora una volta un binomio vincente. - ha sottolineato il club irpino tramite nota ufficiale - A seguire, alle 20.30, la formazione guidata da coach Gennaro Di Carlo affronterà in amichevole la PSA Napoli Est, compagine di Serie B Nazionale. Un test importante per affinare i meccanismi di gioco in vista dell'esordio casalingo in campionato previsto per il 27 settembre contro Vigevano".