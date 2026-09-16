Tumori della laringe: da Biogem nuove prospettive per terapie più mirate

Ancora un traguardo importante per l'istituto di ricerca italiano guidato da Ortensio Zecchino

tumori della laringe da biogem nuove prospettive per terapie piu mirate

Al centro degli studi c’è l’Interleuchina-6 (IL-6), una citochina coinvolta nei processi infiammatori dell’organismo che, in determinate condizioni, può contribuire anche alla progressione del cancro...

Ariano Irpino.  

Negli ultimi anni il Laboratorio di Oncologia Molecolare e di Precisione di Biogem, diretto dal professor Michele Caraglia, ha concentrato le proprie ricerche su uno dei meccanismi che possono favorire la crescita e la diffusione dei tumori della laringe.

Al centro degli studi c’è l’Interleuchina-6 (IL-6), una citochina coinvolta nei processi infiammatori dell’organismo che, in determinate condizioni, può contribuire anche alla progressione del cancro.

I ricercatori di Biogem hanno studiato in particolare il meccanismo di comunicazione intercellulare mediato dall’IL-6, denominato “trans-signaling”, che può rendere le cellule tumorali più mobili, aggressive e capaci di adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente circostante.

Un primo importante risultato è stato ottenuto nel 2024, con la pubblicazione di uno studio sulla rivista internazionale Molecular Therapy – Nucleic Acids. La ricerca ha dimostrato come il meccanismo attivato dal complesso IL-6/sIL-6R possa svolgere un ruolo decisivo nel favorire alcuni processi associati alla tumorigenesi.

Lo studio ha inoltre identificato il miR-449a, una piccola molecola di RNA naturalmente presente nelle cellule, come possibile regolatore di questo meccanismo. La scoperta ha aperto nuove prospettive per comprendere come intervenire sui processi che rendono i tumori più adattabili e difficili da contrastare.

Partendo da questi risultati, i ricercatori di Biogem hanno successivamente ampliato il campo di indagine, evidenziando come lo stesso sistema di comunicazione cellulare possa essere coinvolto anche in altri aspetti fondamentali della malattia tumorale: le alterazioni del metabolismo, la resistenza ai trattamenti farmacologici e l’infiammazione cronica.

Questi temi sono al centro di un nuovo lavoro scientifico, dal titolo “IL-6 trans-signaling in cancer metabolism, multidrug resistance, and chronic inflammation”, pubblicato su Journal of Biological Chemistry (JBC Reviews), una delle più autorevoli riviste internazionali nel campo della biochimica e della biologia molecolare.

«Il lavoro propone una visione più ampia del ruolo dell’IL-6 nella progressione tumorale», afferma la dott.ssa Federica Melisi, primo autore dello studio «e suggerisce nuove possibili direzioni per la medicina di precisione, con l’obiettivo di sviluppare trattamenti sempre più selettivi e mirati alle caratteristiche biologiche dei singoli tumori». Nello specifico, lo studio propone come possibile strategia per migliorare le cure del cancro il blocco selettivo del “trans-signaling” dell’IL-6 attraverso molecole come Olamkicept (sgp130Fc).

La ricerca di Biogem rafforza, così, le conoscenze su un importante meccanismo della biologia tumorale e apre nuove prospettive per individuare terapie capaci di contrastare non soltanto la crescita delle cellule cancerose, ma anche la loro capacità di adattarsi, resistere ai trattamenti e diffondersi nell’organismo.

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