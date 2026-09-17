Sal Da Vinci sceglie l'altopiano del Laceno per il videoclip di "Fuga d'amore" Il celebre artista ha girato la videoclip della nuova hit in Irpinia

L'altopiano del Laceno è stato scelto come scenario per il videoclip di “Fuga d’amore”, il nuovo brano di Sal Da Vinci.

Sal e la nuova hit

Le immagini del video portano così l’altopiano dentro una produzione musicale destinata a essere vista ben oltre i confini della nostra provincia. Boschi incantati, montagne, panorami mozzafiato e atmosfere da alta quota al centro di una hit, che porta lontano la bellezza dell'alta Irpinia. Così il Laceno diventa parte del racconto musicale, offrendo allo spettatore uno scorcio di quella bellezza altirpina .

Lo scenario mozzafiato

Una presenza in un video che, anche attraverso la musica, può contribuire a far conoscere Laceno e Bagnoli Irpino l'Alta Irpinia incontaminata a chi ancora non ha avuto occasione di scoprirli.

Il tour

Fuga d’amore è il terzo singolo estratto da "Per sempre si" dopo la title track disco di platino e la bachata Poesia. Sal Da Vinci l'ha portata intanto dal vivo nel suo tour estivo, che chiuderà con tre date all’Arena Flegrea di Napoli il 25, 26 e 27 settembre