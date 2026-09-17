Ariano: ecoisole pulite e sanificate, appello ai cittadini alla collaborazione L'amministrazione comunale: "Mantenere la città pulita è un lavoro di squadra!"

"La pulizia della nostra città passa anche dalla cura e dalla pulizia dei servizi che utilizziamo ogni giorno. Per questo motivo, abbiamo predisposto un intervento di lavaggio e sanificazione profonda delle ecoisole cittadine. Nelle foto potete vedere un esempio dei risultati del "prima e dopo" le operazioni.

Il nostro obiettivo - afferma l'assessore Sara Pannese insieme al sindaco Mario Ferrante - è non limitarci a un'azione isolata. L'impegno dell'intera Amministrazione, è quello di far diventare questa operazione una prassi strutturata, lavorando per garantire il lavaggio delle ecoisole con cadenza mensile.

Le istituzioni fanno e continueranno a fare la loro parte, ma per mantenere questo livello di pulizia abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.

Le ecoisole sono un bene comune: utilizziamole in modo corretto, senza abbandonare i rifiuti all'esterno. Mantenere Ariano pulita è un lavoro di squadra!"