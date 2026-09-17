Scomparsa Domenico Sullo: il cordoglio di Ines Fruncillo Fratelli d'Italia "Una norte che ci addolora profondamente. Ci lascia una persona perbene"

"La scomparsa di Domenico Sullo, vice comandante della polizia municipale di Avellino, ci addolora profondamente. Ci lascia una persona perbene".

Di fronte a una perdita così improvvisa, il pensiero va innanzitutto alla sua famiglia, che oggi affronta il dolore più intimo e intenso".

Lo scrive in una nota la presidente provinciale di Fratelli d'Italia ad Avellino, Ines Fruncillo.

"A nome mio personale e dell’intero coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, dei dirigenti, degli amministratori e degli iscritti, desidero esprimere ai suoi familiari la nostra più sincera e partecipe vicinanza, con il rispetto e la discrezione che un momento come questo impone.

Un pensiero va anche ai colleghi della polizia municipale di Avellino, che con Mimmo Sullo hanno condiviso anni di lavoro e di quotidiano impegno.

Alla sua famiglia giunga l’abbraccio più autentico dell’intera comunità provinciale di Fratelli d’Italia, in uno alle nostre più sentite condoglianze".