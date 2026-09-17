Scomparsa Domenico Sullo: il cordoglio di Ines Fruncillo Fratelli d'Italia

"La scomparsa di Domenico Sullo, vice comandante della polizia municipale di Avellino, ci addolora profondamente. Ci lascia una persona perbene".
Di fronte a una perdita così improvvisa, il pensiero va innanzitutto alla sua famiglia, che oggi affronta il dolore più intimo e intenso".
Lo scrive in una nota la presidente provinciale di Fratelli d'Italia ad Avellino, Ines Fruncillo.
"A nome mio personale e dell’intero coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, dei dirigenti, degli amministratori e degli iscritti, desidero esprimere ai suoi familiari la nostra più sincera e partecipe vicinanza, con il rispetto e la discrezione che un momento come questo impone.
Un pensiero va anche ai colleghi della polizia municipale di Avellino, che con Mimmo Sullo hanno condiviso anni di lavoro e di quotidiano impegno.
Alla sua famiglia giunga l’abbraccio più autentico dell’intera comunità provinciale di Fratelli d’Italia, in uno alle nostre più sentite condoglianze".