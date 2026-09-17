"Addio Mimmo, sei stato un esempio hai amato Avellino in modo viscerale" Il ricordo commosso di Gianluca Festa

Continuano a scorrere ricordi e messaggi di cordoglio per la morte improvvisa del vicecomandante della Municipale di Avellino, Domenico Sullo. «Un grande uomo, un grande professionista che amava Avellino in modo viscerale. Addio Mimmo». Ricorda commosso l'ex sindaco della città di Avellino, Gianluca Festa.

Oggi è un giorno triste per l'Irpinia

«La notizia dell'improvvisa scomparsa di Domenico Sullo mi colpisce profondamente e mi riempie di tristezza», afferma il consigliere comunale Gianluca Festa, già primo cittadino di Avellino.

Sullo, uomo delle istituzioni vero

«Durante gli anni del mio mandato da sindaco, ho avuto il privilegio di lavorare fianco a fianco con Mimmo, potendone apprezzare ogni giorno la straordinaria professionalità, la lealtà, lo spirito di sacrificio ed il forte senso di appartenenza alle istituzioni. Ricordo con particolare stima il suo impegno instancabile in prima linea per la sicurezza stradale e per la viabilità della nostra città, un ambito complesso in cui la sua competenza, ma anche la sua umanità, ha fatto spesso la differenza per la serenità della nostra comunità.

Le sfide della città

Nei momenti più complessi e nelle sfide quotidiane per la nostra città, la sua presenza al Comando di Polizia Municipale è stata per me una certezza assoluta e un supporto istituzionale e umano insostituibili. Di lui ricorderò sempre la sua risolutezza, il sorriso, il garbo istituzionale e l'amore viscerale che provava per la nostra Avellino. Alla sua famiglia e a tutti i colleghi del Comando va il mio abbraccio più caloroso e il ricordo commosso di un uomo e di un professionista esemplare. Riposa in pace, Mimmo». Conclude Festa.