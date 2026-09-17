Incidente in Autostrada: chiude il tratto Baiano-Avellino Ovest per una notte Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baiano e AVELLINO ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Baiano, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso Avellino e rientrare in A16 alla stazione di AVELLINO ovest, in direzione Canosa/A14.