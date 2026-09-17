Giornata mondiale sicurezza delle cure: la sanità si veste di arancione Un gesto simbolico per ricordare che dietro ogni cura c’è una persona, una storia, una vita

Con il calare della sera, la sede dell’Asl Avellino di via degli Imbimbo e i presidi ospedalieri “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino e “Criscuoli-Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi si vestono di arancione.

Un gesto simbolico per ricordare che dietro ogni cura c’è una persona, una storia, una vita da accompagnare

In occasione della giornata mondiale per la sicurezza delle cure per i pazienti afferiti da malattie non trasmissibili: patologie che spesso richiedono assistenza continua e percorsi di cura che si sviluppano nel tempo

L’arancione è il colore di un impegno che non si esaurisce in una giornata. È il richiamo alla prevenzione, all’ascolto, alla collaborazione tra professionisti e pazienti

Perché la sicurezza delle cure è una responsabilità condivisa. E ogni persona deve sentirsi parte del proprio percorso di salute. Cure sicure per la vita.