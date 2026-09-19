Avellino: riapre la sede Unicef in via Nappi dopo la pausa estiva "Entusiasmo e forte senso di rinnovamento, siamo pronti"

"Dopo la pausa estiva, con grande entusiasmo e un forte senso di rinnovamento, annunciamo la riapertura della sede Unicef di Avellino di Via Nappi 24, a partire da lunedì 21 settembre 2026".

Le attività del comitato provinciale, presieduto da Tonia De Giuseppe, si arricchiranno di nuove presenze assicurate da Unicef Italia, che ha inserito la sede di Avellino tra i destinatari del progetto del servizio civile universale.

La selezione nazionale ha visto l’individuazione come nuovi operatori Unicef, Vittoria Lamberti e Filippo Dinaso, che saranno guidati dall’Olp Amalia Benevento, pronti a fornire nuova linfa vitale, idee ed energie al territorio irpino, unitamente a tutti i volontari del comitato Unicef provinciale.

La sede di via Nappi torna così a essere un punto di riferimento aperto, un presidio permanente di cittadinanza attiva e una "Casa" per chiunque voglia partecipare e credere in un futuro in cui i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza siano al centro di ogni politica e governance locale.

"La riattivazione della sede provinciale passa anche attraverso la passione dei volontari e le mani degli operatori del servizio civile, che attraverso il progetto "Promuoviamo i diritti dei bambini e degli adolescenti in Italia" trasformeranno i principi della convenzione Onu in azioni concrete per Avellino e provincia.

Grazie alla formula dell’“imparare facendo”, i nostri operatori saranno impegnati per un anno in prima linea in una serie di attività mirate come campagne di sensibilizzazione per dare spazio a temi cruciali come la salute mentale giovanile, la lotta a ogni forma di discriminazione e l'inclusione dei minori stranieri non accompagnati.

Attraverso eventi e raccolte fondi, il progetto si propone di riempire le piazze di solidarietà proponendo laboratori e percorsi di educazione civica, come il progetto “Scuola Amica” nelle scuole di Avellino e dell’hinterland, basato sull'ascolto dei ragazzi, sulla legalità e sulla convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e adolescenza. Altro ambito di incidenza del progetto sarà rappresentato dal percorso “Città amica”, che si propone di sviluppare politiche pubbliche, spazi urbani e servizi che mettano al primo posto il benessere, la partecipazione e la sicurezza dei più piccoli".

Altro eventuale obiettivo è, infine, il consolidamento della rete delle “Imprese Amiche Unicef”, in cui il tessuto economico e commerciale locale è coinvolto al fine di rafforzare la responsabilità sociale d'impresa a favore dei progetti umanitari globali e locali.

I programmi e i percorsi Unicef sono un'opportunità per l'intera comunità.

"Rivolgiamo un invito caloroso a fare rete e soprattutto a rendersi parte attiva a sostegno dei principi sanciti dalla convenzione dei diritti Onu di cui Unicef ne è agenzia.

Per questo motivo, a tutte le cittadine e i cittadini, ricordiamo che la Casa Unicef è la casa di tutti e di ciascuno: venite a trovarci per conoscere cosa facciamo, ma anche per mettervi in gioco come volontari, perché il cambiamento parte dai piccoli gesti di ciascuno.

Alle Istituzioni locali e agli enti, l’invito è a collaborare, a fare rete e a continuare a costruire partnership stabili, per essere insieme sentinelle di prossimità e di ascolto, supporto concreto per intercettare i bisogni delle famiglie e dei giovani più vulnerabili del territorio, avvalendovi anche dell’impegno costante di volontari Unicef e ora anche degli operatori del servizio civile Unicef.

Alle associazioni irpine, chiediamo di ideare attività, laboratori e percorsi da poter condividere sotto la comune egida dei diritti Onu. Solo facendo squadra possiamo offrire ai nostri giovani le risposte e le opportunità che meritano per costruire un futuro più giusto per tutti,

La ripartenza dell'Unicef ad Avellino e l'arrivo dei nuovi operatori di servizio civile sono una promessa di impegno per il territorio".