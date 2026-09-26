Pnrr: dal Mit nuovi bus elettrici a Napoli e Avellino Circa 185,8 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale

Dal Mit a Roma con il Pnnr 315 nuovi bus elettrici sono già in strada in Campania, tra Napoli e Avellino. Un investimento da circa 185,8 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale e mettere a disposizione di cittadini, studenti e pendolari nuovi mezzi.

È uno dei primi risultati sul territorio degli oltre 41 miliardi di euro di investimenti gestiti dal dicastero di Porta Pia nell’ambito del piano.

Il Mit ha centrato tutti i 60 obiettivi Pnrr di propria competenza: non solo traguardi raggiunti, ma risorse che iniziano già a tradursi concretamente in infrastrutture, mezzi e servizi.



Soddisfazione del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che ha lavorato per trasformare le risorse Pnrr in mezzi e servizi concreti utilizzati ogni giorno dai cittadini. L’indicazione è quella di sfruttare lo slancio, accelerare sugli investimenti e continuare con la stessa cultura del fare.