Luigi Pratola ancora campione: suo anche il campionato di tennis arianese Un risultato che premia ancora una volta la sua continuità di rendimento e di risultati

Luigi Pratola si conferma campione della categoria Gold e conquista per il secondo anno consecutivo il campionato di tennis arianese.

Un risultato che premia ancora una volta la sua continuità di rendimento e di risultati. Tra stagione regolare e play off, Pratola ha infatti collezionato 14 vittorie e una sola sconfitta, dimostrando grande solidità lungo tutto il percorso.

Nella finalissima, Pratola ha affrontato Ernesto Pompa, riuscendo ad imporsi con il punteggio di 9/5 e conquistando così il prestigioso titolo per la seconda volta.

Complimenti a Luigi Pratola, protagonista di una stagione straordinaria e capace di confermarsi ancora una volta al vertice della categoria gold.

Un grande applauso va anche a Ernesto Pompa, autore di un percorso altrettanto significativo: alla sua prima partecipazione al campionato di tennis arianese, è riuscito subito a raggiungere la finalissima, conquistando un risultato di grande prestigio.

Una finale che ha chiuso nel migliore dei modi una bellissima seconda edizione del campionato di tennis arianese categoria Gold.

Con la disputa della finalissima della categoria Gold si è ufficialmente conclusa la seconda edizione del Campionato di Tennis Arianese.

Una competizione che ha regalato mesi di sfide, emozioni e tanto tennis, con le quattro categorie Gold, Silver, Bronze e New Entry protagoniste di un campionato sempre più partecipato.

GOLD

Retrocessi in Silver:

Luigi Grasso

Maria Elena Riccio

Francesco Ciccarelli

SILVER

Promossi in Gold:

Antonio Tarone

Pasquale Molinario

Domenico Cocca

Retrocessi in Bronze:

Saverio Cristini

Vincenzo Romolo

Leandro Costanzo

BRONZE

Promossi in Silver:

Francesco Cozza

Attilio Tarantino

Domenico Verde

Retrocessi in New Entry:

Nicolas Cristini

Roberto Stiscia

Remigio Volpe

NEW ENTRY

Promossi in Bronze:

Federica Capobianco

Giovanni Cassiodoro

Leonardo Bruno

"Un grande applauso a tutti i partecipanti, che con il loro entusiasmo e la loro passione hanno contribuito al successo di questa seconda edizione.

Ma il tennis arianese non si ferma! Con la conclusione del campionato è già tempo di guardare alla prossima sfida: a breve, dopo le premiazioni del campionato appena concluso, verrà presentata ufficialmente la terza edizione del campionato di Tennis Arianese, che prenderà il via a metà ottobre. Nuove sfide, nuovi incontri e nuove promozioni attendono i protagonisti del tennis arianese! Il campionato continua… ci vediamo in campo!"