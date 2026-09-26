Giornate europee del patrimonio 2026: Grottaminarda protagonista Riflettori puntati sul meraviglioso Castello d'Aquino

"Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare", è questo il tema dell’edizione 2026 delle Gep2026 promosse dal consiglio d’Europa e dalla commissione europea e coordinate per l’Italia dal ministero della cultura.

Anche il comune di Grottaminarda aderisce e diventa protagonista delle giornate europee del patrimonio al fine di ricordare il valore del patrimonio locale attraverso la creatività e il racconto. Due appuntamenti nella stessa giornata per mettere in risalto la biblioteca comunale ed i beni culturali del centro storico.

Domani, domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, "Laboratorio di origami" presso la biblioteca "Osvaldo Sanini" all'interno del castello d'Aquino con ingresso libero, un’occasione per riscoprire il valore del patrimonio librario e del riciclo creativo.

Sempre domani, dalle ore 16:30, "Passeggiata narrata per Grottaminarda", con ritrovo e partenza presso il castello d’Aquino; un viaggio tra storie, scorci e memoria collettiva.

Dunque, una giornata all'insegna della cultura e della condivisione da non perdere.