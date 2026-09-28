Moscati, trasferiti pazienti e personale: il nuovo pronto soccorso è in funzione Avellino: completata e in funzione l'ultima ala

Si è concluso poco fa il trasferimento di pazienti e personale nella parte della nuova, ultima ala del Ps che ancora attendeva di entrare in funzione. Un passaggio finale che segna il completamento del percorso di apertura, avvenuto per fasi successive per garantire la continuità dell’assistenza durante tutte le operazioni.

Sono ora pienamente operative anche la nuova area di accettazione e del triage e l’accogliente sala d’attesa dedicata ai familiari, mentre i mezzi di soccorso accedono attraverso la camera calda ampliata, con spazi riorganizzati per rendere più funzionale l’arrivo e la presa in carico dei pazienti.

Queste aree si integrano con quelle già progressivamente attivate nelle scorse settimane e completano così il nuovo Pronto soccorso della Città Ospedaliera, raddoppiato negli spazi e profondamente ripensato nell’organizzazione dei percorsi.

