Savignano-Greci scalo: successo per la giornata di prevenzione: "Guida sicura" Va avanti senza sosta il progetto nazionale di Alberto Scaperrotta rivolto alle scuole

E' sull'asse Campania-Puglia nella Valle del Cervaro, teatro negli anni di numerosi incidenti stradali, molti dei quali purtroppo mortali, che ha fatto tappa stamane, la campagna di prevenzione nazionale "Guida sicura", portata avanti in tutta Italia da Alberto Scaperrotta, presidente dell'associazione "Guida la tua vita".

Protagonisti, allo scalo di Savignano-Greci scalo sono stati i bambini delle piccole classi, (che abbiamo preferito tutelarli evitando ogni foto e ripresa video), i quali hanno potuto ammirare dal vivo le dimostrazioni di incidenti stradali, in moto e auto e relativi soccorsi da parte di un equipaggio Stie di Savignano Irpino. A dare loro consigli preziosi, il comandante della polizia municipale Pierluigi La Manna. Presenti i due sindaci di Greci e Savignano Irpino, Nicola Luigi Norcia e Fabio Della Marra, che già da tempo hanno instaurato un clima di collaborazione e sinergia con Alberto Scaperrotta.

"Due sindaci concreti che hanno subito sposato la nostra campagna di prevenzione, conosciuta e apprezzata in tutta Italia, tranne ad Ariano Irpino, dove durante l'estate si è pensato ad altro e non alla prevenzione da alcol e droga.

Abbiamo presentato un progetto che non è stato neppure preso in considerazione. Ma tutto questo non certo frena il nostro lavoro. Noi andiamo avanti e la risposta che arriva dai piccoli comuni, dalle aree interne, per noi ha ancora più valore e merita tutto il nostro rispetto e attenzione.

Proprio su questo versante dove uomini come Tonino Membrino stanno cercando di valorizzare in silenzio sotto l'aspetto turistico religioso, realizzeremo presto un nuovo grande evento: il 1° slalom Savignano Irpino-Greci, gara automobilistica nazionale, dedicato alla memoria di Nicola Pegna, il 24 e 25 ottobre prossimi. Il conto alla rovescia è già iniziato".

Stuntman, un professionista del settore, il pilota Marco Maffei direttamente dalla Toscana. Presenti nella Valle del Cervaro Ermanno Visciani responsabile commerciale area sud Aci. Ha presentato l'evento in maniera impeccabile e coninvolgente come sempre Antonio Perna, affiancato dalle splendide e grintose modelle, le sorelle Serena e Vera Lanera. Ha curato l'impianto audio alla perfezione Pasquale De Gregorio.

"Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita della manifestazione - conclude Scaperrotta - Aci presente con il responsabile commerciale, Zurich Avellino, i sindaci dei comuni di Greci e Savignano Irpino, Nicola Luigi Norcia e Fabio Della Marra, il comandante della polizia municipale di Savignano Irpino Pierluigi La Manna, l'Anpas pubblica assistenza di Savignano Irpino, Lorenzo Tiso, autodemolizione Piccolo, la famiglia Pegna, mio figlio Francesco per il suo prezioso lavoro, Antonio Romano, il parrucchiere Pino Scaperrotta sempre sensibile, Federica ristorante da Fefè, pasticceria Ciotola.