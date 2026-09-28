Ariano, belvedere Russo-Anzani: area ripulita dopo il nostro appello Il comune interviene dopo le due segnalazion di Ottopagine

Ci sono voluti due nostri appelli, il primo il 17 settembre 2026 e il secondo pochi giorni fa, il 25 settembre scorso per svuotare un cestino stracolmo e rimuovere rifiuti sparsi a terra lungo il belvedere della Russo Anzani, versante via Annunziata. Da premettere che l'area è stata resa in condizioni di degrado dagli stessi residenti che nulla hanno fatto neppure loro per evitare tale scenario, sia prima, durante e dopo la manifestazione "Vicoli e arte".

Un operaio del comune ha ripulito l'area interessata, con la speranza che d'ora in avanti non si debba ricorrere sempre ad un articolo di giornale per ripulirla o per svuotare cestini vari in città tra cui quelli adibiti alla raccolta degli escrementi di cani. Non è possibile.

Poco distante da qui, resta in condizioni di estremo abbandono la piazzetta intitolata al grande regista Ettore Scola, con una fontana sudicia e non funzionante da anni.

Accanto alla torre normanna invece, nella piazzola adibita a parcheggio auto, un cestino è bucato e un altro manca all'appello. Portato via, forse perchè danneggiato e mai più rimesso al suo posto. E non è colpa certamente dei giovani che la frequentano, se a volte i rifiuti restano su una gradinata.