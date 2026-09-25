Ariano, si fosse degnato qualcuno di affacciarsi in questa zona: niente Una segnalazione completamente ignorata, quella dello scorso 17 settebre

Si fosse degnato qualcuno di affacciarsi nella zona, per rendersi almeno conto della situazione. Niente. Una segnalazione completamente ignorata, quella dello scorso 17 settembre. Eccola qui per chi non l'avesse letta o ha fatto finta di non vederla nelle stanze degli uffici che contano.

Parliamo del contenitore di rifiuti in legno sul belvedere della Russo-Anzani, lungo la salita che porta a via Annunziata.

E' lì che trabocca dalla rassega vicolo e arte e forse anche prima. E dall'ultimo appello di otto giorni, sembra che sia anche aumentata la quantità dei rifiuti, ci fa notare un abitante, grazie all'inciviltà di qualcuno.

Poco distante da qui, accanto alla torre normanna, la piazzola adibita a parcheggio auto è spesso avvolta dal degrado. Un cestino è bucato e un altro manca all'appello. E' stato portato via, forse perchè danneggiato e mai più rimesso al suo posto. Possiamo gentilmente disporre questi due interventi di decoro urbano?