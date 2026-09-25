Moscati, firmato primo contratto integrativo: I fatti contano più delle parole Si tratta del primo contratto integrativo dopo oltre 20 anni

È stata firmata ieri, presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "San Giuseppe Moscati", l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Aziendale: il primo accordo di questo tipo raggiunto in oltre vent'anni. L'intesa, sottoscritta anche dal sindacato NurSind, porta nuove risorse economiche, criteri rivisti per le progressioni di carriera e alcune tutele aggiuntive per il personale del comparto sanitario.

Nuovi fondi economici per premi di produttività e progressioni di carriera

Sul piano economico, 550mila euro sono destinati alle differenze economiche di progressione: una cifra che permetterà l'avanzamento a più della metà degli aventi diritto. Cambiano anche i criteri di valutazione dei punteggi, pensati per garantire maggiore equilibrio tra i candidati.

A questa somma si aggiunge il fondo per la premialità 2026, pari a 1,2 milioni di euro. La novità più rilevante riguarda il rapporto tra performance individuale e organizzativa, che passa a una ripartizione paritaria del 50 e 50 per cento. Fino a oggi la componente individuale pesava solo il 25 per cento, contro il 75 di quella organizzativa. L'accordo stabilisce inoltre che i periodi di congedo di maternità obbligatoria, parentale e di paternità saranno equiparati all'attività lavorativa ai fini del calcolo dei premi, senza decurtazioni.

Tutele aggiuntive per il personale e nuovi criteri per le indennità

Il contratto estende poi le indennità previste dall'articolo 68, comma 2, al personale di comparto impiegato nelle sale angiografiche di Angiografia Body e Neuroradiologia, ai tecnici di radiologia in turno ordinario nelle sale operatorie e al personale della Medicina Epatologica.

Misure su sicurezza sul lavoro, patrocinio legale e formazione obbligatoria

Sul fronte della sicurezza sul lavoro, è previsto il patrocinio legale a carico dell'azienda per chi subisce aggressioni, oltre a un percorso di formazione obbligatoria e al monitoraggio del rischio da stress lavoro-correlato. Cambiano anche i criteri per la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Novità e diritto allo studio: priorità ai permessi e tirocini

Novità pure sul diritto allo studio: priorità nei permessi per chi segue corsi con obbligo di frequenza in presenza, e la possibilità di utilizzare le 150 ore di permesso studio anche per tirocini e stage obbligatori ai fini del conseguimento del titolo.

Al termine della firma, il NurSind ha commentato: "I fatti contano più delle parole. NurSind continua a lottare per il vostro presente e il vostro futuro".