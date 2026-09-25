Terremoto, lieve scossa in Irpinia: epicentro a Lioni Lieve evento tellurico 1.4 registrato in Alta Irpinia ieri sera

Terremoto in Provincia di Avellino, lieve sisma a Lioni. A registrarlo i rilevatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'evento sismico è stato rilevato ieri sera in Alta Irpinia.

Il terremoto, la magnitudo

Il terremoto di magnitudo ML 1.4 è avvenuto nella zona di Lioni in Provincia di Avellino alle ore 22.38 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8907, 15.2023 ad una profondità di 13 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e non si segnala alcun danno a cose e persone.