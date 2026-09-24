Turismo: Summonte promuove la rete dei comuni del Partenio Verso America's Cup Napoli 2027

Si è svolta oggi, 24 settembre 2026, una riunione istituzionale dedicata alla costruzione di una proposta turistica condivisa tra i comuni del Partenio

Si è svolta oggi, su iniziativa del Comune di Summonte, una riunione istituzionale dedicata al progetto Partenio America’s Cup Napoli 2027 – The Green Balcony of Naples, nato con l’obiettivo di valorizzare in maniera coordinata il patrimonio turistico, culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio in occasione della Louis Vuitton 38ª America’s Cup.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto tra le amministrazioni comunali coinvolte nella costituzione della Rete dei Comuni del Partenio. Alla proposta hanno aderito, oltre al Comune di Summonte, i Comuni di Mercogliano, Capriglia Irpina, Sant’Angelo a Scala, Pietrastornina, Monteforte Irpino e Grottolella.

Nel corso della riunione sono stati illustrati gli obiettivi del progetto e le possibili attività da realizzare congiuntamente: la costruzione di itinerari ed esperienze intercomunali, il coordinamento degli eventi, il coinvolgimento degli operatori turistici ed economici, lo sviluppo di strumenti comuni di comunicazione e la ricerca di opportunità di finanziamento.

"L’America’s Cup rappresenta un’occasione importante per portare l’attenzione dei visitatori anche verso le aree interne della Campania», dichiara il Sindaco di Summonte, Ivo Capone. «Il nostro obiettivo è lavorare insieme agli altri Comuni, che ringrazio per la convinta adesione, mettendo in relazione borghi, natura, cultura, spiritualità, produzioni locali ed eventi. Summonte promuove questo percorso con spirito di servizio e con la volontà di costruire una proposta realmente condivisa, capace di produrre risultati che vadano oltre il 2027".

L’intento delle amministrazioni è trasformare l’appuntamento internazionale di Napoli 2027 in un’opportunità concreta per l’intero comprensorio, rafforzando la capacità dei Comuni del Partenio di presentarsi come una destinazione turistica integrata, accessibile e riconoscibile.