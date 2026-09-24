Elezione Comites Londra 2026: la sfida dell'arianese Livia Grasso Da anni attiva nel sociale, per favorire i percorsi di integrazione e inclusione

Di lei ce ne siamo già occupati nel 2021. Leggi qui: "L'arianese Livia Grasso, eletta nel prestigioso Comites di Londra. Obiettivo primario: salvaguardare il fabbisogno dei nostri connazionali e i loro diritti".

A distanza di cinque anni, eccola di nuovo in prima linea con la lista civica "Insieme per Cambiare", che si propone di rappresentare la diversità’ della comunità italiana in UK nelle elezione Comites Londra 2026.

Livia vive nel Regno Unito da 16 anni e da sempre dedica il suo impegno al supporto delle persone e della comunità italiana, prima in Italia e poi nel Regno Unito.

Nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza nel volontariato, anche all’estero, sviluppando una forte attenzione ai bisogni delle persone e all’importanza di costruire comunità inclusive e solidali.

Ha lavorato nella previdenza sociale italiana, un’esperienza che le ha permesso di conoscere da vicino le difficoltà e le esigenze dei connazionali che vivono nel Regno Unito, offrendo supporto e orientamento su questioni socio-previdenziali.

Dopo la Brexit ha partecipato attivamente al sostegno degli italiani nel percorso di regolarizzazione e accesso ai diritti, contribuendo a fornire informazioni e assistenza ai connazionali in un momento di grande cambiamento.

È consigliera uscente del Comites di Londra, dove continua a mettere a disposizione la propria esperienza e il proprio impegno a favore della comunità italiana.

Oggi continua inoltre a lavorare nel sociale nel Regno Unito, accompagnando persone e famiglie nei percorsi di integrazione, inclusione e accesso ai servizi. Perché dietro ogni servizio, ogni diritto e ogni informazione ci sono persone, famiglie e storie che meritano ascolto e sostegno. Insieme per una comunità più forte".