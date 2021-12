L'arianese Livia Grasso, eletta nel prestigioso Comites di Londra Obiettivo primario: salvaguardare il fabbisogno dei nostri connazionali e i loro diritti

Con 379 voti di preferenze, l'arianese Livia Grasso è stata eletta nel prestigioso Comites di Londra. Nativa di Ariano Irpino, vive in Inghilterra dal 2010 dove si è laureata in International Relation and Bussines studies, per poi conseguire il master in European Politics and Diplomacy.

La sua forza: "Sono sempre stata una persona molto attiva nel sociale sia in Italia che qui in Inghilterra svolgendo svariate attività di volontariato sia in loco che all’estero. Prima e durante i miei studi ho sempre lavorato nella ristorazione e questo mi ha permesso di conoscere e rapportarmi con moltissimi connazionali, al momento lavoro nell’ambito socio previdenziale e quotidianamente mi interfaccio con connazionali e le loro problematiche.

Stando a stretto contatto con la comunità degli italiani durante questi anni ho avuto l’opportunità di ascoltare le loro storie e le loro difficoltà ed è per questo motivo che ho deciso di candidarmi, e di farlo nella lista “Insieme per cambiare", piena di grandi professionisti impegnati in diversi settori ma tutti con un unico scopo comune quello di salvaguardare il fabbisogno dei nostri connazionali e i loro diritti."

L'emozione di Livia: "Sono felicissima e orgogliosa di essere stata eletta nel Comites di Londra insieme ad altri tre candidati della mia lista. Siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto considerando che siamo una lista di nuova formazione. Voglio ringraziare fortemente tutti gli elettori che mi hanno supportato e che hanno supportato la mia lista, un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, ai miei genitori Michele Grasso e Patrizia Vitillo mia sorella Rossana e mio fratello Pasquale che mi hanno aiutato e appoggiato in questa candidatura fin dal primo momento e a tutti i miei amici."