Grottaminarda: nuova importante assunzione al comune Entra a far parte dell'ente Michelarcangelo Loffa, area funzionari elevata qualificazione

Ha firmato oggi il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato con il comune di Grottaminarda, Michelarcangelo Loffa, ingegnere classe 1969, inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Già collaboratore presso il comune di Grottaminarda dal marzo 2023 attraverso un bando per il supporto tecnico al Pnrr, Loffa inizierà il suo nuovo percorso all'interno dell'ente quale "Funzionario tecnico specialista in opere pubbliche" dal 1° ottobre 2026, attraverso il bando di interpello "Elenco idonei" della piattaforma Asmelab.

Presenti alla firma dipendenti e dirigenti dell'Ente e l'Amministrazione comunale che ha sottolineato come Michele Loffa rappresenterà sicuramente un pilastro per il Comune di Grottaminarda:

"Conosciamo già le capacità professionali e tecniche di Michele Loffa, proprio perchè stava già collaborando con l'ente. Potrà, sicuramente, dare un valido supporto alle attività amministrative nel settore dei lavori pubblici e nell'erogazione dei servizi. A lui rivolgiamo il nostro più sentito e caloroso augurio di buon lavoro».

Prosegue, dunque, il percorso di rafforzamento dell'organico dell'ente, con profili di elevata qualificazione in linea con gli obiettivi di programmazione che l'amministrazione si è prefissata per garantire servizi sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze della comunità. Sei in tutto le assunzioni effettuate fino ad oggi nell'arco del mandato Spera.