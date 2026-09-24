Rigenerazione urbana: Sturno riabbraccia il parco giochi di via I Maggio Un progetto importante per consegnare ai più piccoli uno spazio di crescita, arte e socialilità

Il Collettivo Arricrea Aps invita la cittadinanza all'evento "Parchetto Revival", una giornata speciale dedicata alla presentazione ufficiale dei lavori di riqualificazione del parco giochi di via I Maggio.

Un intervento di rigenerazione urbana che ha restituito all'intera comunità uno spazio completamente rinnovato, colorato e studiato per favorire la socialità e l'aggregazione.

Il progetto nasce da un impegno corale coordinato dal Collettivo Arricrea Aps: l'area giochi, infatti, è stata ripristinata grazie alla sinergia tra imprese specializzate e soci volontari, che hanno recuperato a Venticano le giostre donate dalla fondazione Rachelina Ambrosini per poi installarle a Sturno.

L'opera è stata completata dalla realizzazione di murales artistici capaci di donare una nuova identità visiva, oltre a un riordino complessivo del decoro urbano.

Come sottolinea l'associazione, una comunità che si prende cura dei propri bambini sta costruendo concretamente il proprio futuro, valorizzando la profonda dimensione sociale ed educativa dell'iniziativa.

L'inaugurazione si terrà domenica 27 settembre 2026, a partire dalle ore 17:30, con il tradizionale taglio del nastro e la presentazione delle opere realizzate. Il pomeriggio prosegue alle 18:00 con un laboratorio di pittura collettiva aperto a bambini, famiglie e volontari, seguito alle 18:30 dall'estrazione della lotteria comunitaria. Dalle ore 19:00, fino a mezzanotte, la serata si trasformerà in un momento conviviale animato da un'area food & beverage e un DJ set.

“Parchetto Revival” non è solo un’inaugurazione, ma la consegna effettiva ai bambini di un pezzo di futuro: uno spazio ritrovato dove tornare a crescere, giocare e sognare insieme.