Rinviata Virtus Roma - Scandone Avellino: ecco quando si giocherà Niente esordio nel weekend per la squadra biancoverde

La gara Virtus Roma - Scandone Avellino, in programma sabato (ore 20), è stata rinviata. Niente esordio nel weekend per le due squadre e il match è stato riprogrammato per mercoledì 21 ottobre (ore 20) al PalaTiziano.

Il comunicato

"La Felice Scandone Avellino comunica che, a seguito della disposizione ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro, la gara n. 2351 del campionato di Serie B Nazionale tra Virtus Roma 1960 e Felice Scandone Avellino, originariamente programmata per sabato 26 settembre 2026 alle ore 20:00, è stata rinviata. L’incontro è stato riprogrammato per mercoledì 21 ottobre 2026 alle ore 20:00 e si disputerà presso il Palazzetto dello Sport di Roma, in Piazza Apollodoro. Restano pertanto invariati sia l’impianto di gioco sia l’orario di inizio della gara, mentre viene modificata esclusivamente la data di svolgimento. La Società invita i propri sostenitori, gli organi di informazione e tutti i soggetti interessati a prendere nota della variazione intervenuta".