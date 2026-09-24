Avellino: ripartenza con l'obiettivo dello sprint per due pedine Ampio margine con la lunga sosta tra gestione e recupero nella rosa biancoverde

Ripartenza al "Partenio-Lombardi" nel pomeriggio di ieri, allenamenti mattutini fino a sabato per l'Avellino, che ha ripreso la preparazione nella lunga pausa Nazionali. Il report dall'infermeria non cambia. Ancora out Lorenco Simic e Tommaso Cancellotti, alle prese rispettivamente con la lesione di media entità a carico del soleo sinistro e con la lesione miotendinea al soleo mediale sinistro: due infortuni muscolari di difficile lettura e occorreva gestione e il momento giusto per il ritorno in gruppo, che potrebbe arrivare anche dopo il restart della Serie B.

L'accelerazione nella lunga sosta

Andrea Favilli e Luca Palmiero, già convocati per l'ultima sfida di campionato prima della sosta (il centrocampista era in gruppo anche con il Palermo), puntano allo sprint nel corso della settimana. Nell'allenamento di ieri hanno svolto la prima parte del lavoro in palestra per poi raggiungere il sintetico del "Partenio-Lombardi". Tommaso Martinelli è in gruppo. Il portiere non è stato convocato dall'Italia Under 20 per il recupero completo dal fastidio al ginocchio, che però non nega all'estremo difensore di prendere parte regolarmente alle sedute in gruppo. Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi sono impegnati con l'Italia Under 21.