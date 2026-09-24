Gravi irregolarità, sospesa struttura per persone non autosufficienti Il blitz dei carabinieri a Baiano

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno svolto unitamente a personale del NAS di Salerno e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, una serie di controlli disposti nel quadro delle attività del Nucleo Ispettivo “Osservatorio Provinciale Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”. Nella fattispecie, militari ed il personale dei Reparti Speciali hanno proceduto al controllo presso una struttura per persone non autosufficienti a Baiano, riscontrando varie inadeguatezze organizzative e strutturali (assenza di locali per riposo operatori, locali ingombrati da materiale, rottura o non funzionamento di alcuni dispositivi strutturali, presenza in alcune camere di letti in numero maggiore di quelli previsti e carenze delle figure professionali).

Dai controlli inoltre, sono state rilevate infrazioni connesse alla mancata formazione e addestramento del personale e la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto. L’attività della struttura è stata sospesa mentre gli ospiti resteranno regolarmente all’interno sino all’adempimento delle prescrizioni imposte.