Montemiletto: via libera a Roma per la realizzazione delle nuova scuola

Via libera alla gara dei lavori per la realizzazione della nuova scuola di Montemiletto, in località Pastene.
Il comune ha sottoscritto, presso la sede Inail di Roma, l’atto pubblico davanti al notaio incaricato per formalizzare tutte le condizioni necessarie a disciplinare l’iter che porterà alla realizzazione del nuovo edificio scolastico in località Pastena".
A darne notizia è il sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello
"Nelle prossime settimane, seguirà la pubblicazione dell’avviso pubblico di gara per la realizzazione dei lavori dal valore complessivo di € 14.154.284,82.
Tale ennesimo risultato è frutto dell’impegno profuso in questi anni dall’attuale amministrazione comunale per aver portato a termine tutte le attività, prima per rinvenire i fondi per la progettazione, poi per elaborare un progetto che superasse le minuziose verifiche di tutti gli enti interessati, fino ad ottenere l’emissione del decreto di finanziamento per l’importo definitivo assegnato.
L’ennesima risposta concreta attesa da anni dalla nostra comunità che avrà finalmente a disposizione un polo scolastico innovativo dopo più di vent’anni".