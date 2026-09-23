Ariano: la pubblica assistenza Vita, accoglie i ragazzi del servizio civile

La pubblica assistenza Vita di Ariano Irpino, guidata da Guglielmo Ventre apre le porte ai ragazzi del servizio civile, nel quartier generale di rione Martiri.
"Un giorno speciale per tutti noi: abbiamo accolto i ragazzi e le ragazze che hanno iniziato il loro percorso di Servizio Civile Universale.
Comincia un’esperienza fatta di impegno, formazione, responsabilità e soprattutto di persone. Un percorso che siamo certi saprà regalarvi emozioni, insegnamenti e momenti che porterete con voi anche oltre la conclusione del servizio.
Entrate a far parte di una grande famiglia, fatta di volontari, operatori e persone che ogni giorno scelgono di dedicare il proprio tempo agli altri.
Vi auguriamo di vivere ogni giornata con curiosità, entusiasmo e cuore, imparando tanto e mettendo anche voi un piccolo, prezioso contributo al servizio della nostra comunità. Buon inizio ragazzi, buon servizio civile e soprattutto… benvenuti nella nostra famiglia!"