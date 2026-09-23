Scandone Avellino, Maresca: "Tanta fiducia in questo progetto" L'ex Viola Reggio Calabria: "Punto ad aprire il campo come chiede coach Dell'Imperio"

"Ho trovato un gruppo di persone vere, con voglia di lavorare e fare una bella stagione. Ho conosciuto l'ambiente nella finale playoff, c'è tanta fiducia in questo progetto e arrivo in un ambiente sano": così si è espresso Edoardo Maresca nelle prime ore in biancoverde. Il nuovo giocatore della Scandone Avellino è carico per la sfida in Irpinia: "Quando arriva una chiamata del genere si fa fatica a dire di no. - ha affermato Maresca - L'obiettivo è quello di ottenere il maggior numero di vittorie e poi vedremo dove saremo. Arrivo da un'altra piazza storica per il basket come Reggio Calabria, che ringrazio. Sono cresciuto molto lì e mi fa strano vedermi dall'altra parte, ma è una grandissima opportunità".

"La B Nazionale è fisica, difficile e competitiva"

"Punto ad aprire il campo come vuole coach Dell'Imperio da prima richiesta qui ad Avellino. - ha aggiunto - Conta dare quanto occorre in tutti i momenti della stagione. La Serie B Nazionale è un campionato fisico, difficile e competitivo. Servirà dare tanto in allenamento per farsi trovare pronti nelle gare ufficiali. Alla presentazione ho conosciuto i tifosi. Spero di rivedere lo stesso entusiasmo al PalaDelMauro nei match di campionato".