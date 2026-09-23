Ariano, rifiuti abbandonati o bruciati: inchiesta della polizia municipale Raffica di sanzioni e denunce in procura

Grazie ai numerosi e costanti controlli sul territorio da parte della polizia municipale diretta dal comandante Angelo Bruno, sono stati accertati numerosi comportamenti illeciti per abbandono di rifiuti e per conferimento non conforme alle normative e regolamenti comunali.

Comportamenti gravissimi che soprattutto negli ultimi mesi hanno raggiunto livelli davvero preoccupanti. Non si contano soprattutto nelle zone rurali le situazioni di inciviltà e di inquinamento ambientale.

L'attività viene costantemente condotta su tutto il territorio grazie al quotidiano impegno del personale che, tra l'altro, ha identificato anche i responsabili di combustione di rifiuti e di abbandono degli stessi ad opera di imprese, denunciandoli alla procura della repubblica competente.

La polizia municipale del tricolle non demorde e prosegue le sue attività al fine di garantire i massimi livelli di legalità.