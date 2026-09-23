Riparte l'Avellino: sedute aperte ai tifosi fino a sabato Il programma degli allenamenti fino a sabato per i lupi

Ripresa della preparazione fissata alle 17 per l'Avellino e fino a sabato i lupi si alleneranno con il "Partenio-Lombardi" a porte aperte: accesso libero in Tribuna Montevergine a stampa e tifosi. La prima seduta sarà pomeridiana, poi da domani allenamenti alle 11 per i biancoverdi. Nella comunicazione del programma da parte del club irpino non è ancora certificato il test amichevole con il Napoli, che dovrebbe tenersi venerdì 2 nel centro tecnico di Castel Volturno a porte chiuse. Nella lunga pausa Nazionali l'Avellino non potrà contare su Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi, impegnati con l'Italia Under 21 e spera di recuperare Lorenco Simic e Tommaso Cancellotti con lo sprint per Andrea Favilli e Luca Palmiero, rientrati in gruppo prima della sosta, ma senza minuti di impiego.

Il programma degli allenamenti

Mercoledì (ore 17): porte aperte (Tribuna Montevergine)

Giovedì (ore 11): porte aperte (Tribuna Montevergine)

Venerdì (ore 11): porte aperte (Tribuna Montevergine)

Sabato (ore 11): porte aperte (Tribuna Montevergine)