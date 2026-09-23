Lutto nel volontariato ad Ariano: se ne va Mario Vinciguerra "Grazie per i tanti insiegnamenti, sei stato un grande uomo"

Lutto nel mondo del volontariato ad Ariano Irpino. Se ne va Mario Vinciguerra. 74 anni, si è sempre distinto per il suo garbo, animo gentile e rispetto profondo verso gli altri. Ha fatto parte nel corso degli anni di diverse associazioni di volontariato mostrando sempre grande attaccamento e attenzione verso gli ammalati. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo dolore sul tricolle. Una persona silenziosa, buona e discreta. Chi non ricorda il suo grande e prezioso impegno nel periodo della pandemia. Una porta sempre aperta verso tutti, in ogni momento di difficoltà. Mario non diceva mai no.

Così Iolanda Paglialonga: "Ho trascorso un pezzo di vita con te zio Mario sia lavorativamente che emotivamente. Mi hai insegnato tanto e te ne sono grata, abbiamo avuto molti batti becchi ma faceva parte della nostra routine quotidiana. Ti ho voluto bene come se fossi veramente un componente della mia famiglia, ora ci hai lasciato e spero che continuerai con la tua missione di aiutare tutti anche lassù tra gli angeli. Buon viaggio".

Il ricordo della "Pubblica assistenza Montecalvo Irpino Anpas e sezione Savignano Irpino.

"Noi volontari più "vecchi" e aspiranti autisti, intorno al 96/97, quindi quasi trenta anni fa, ci siamo fatti le ossa con te, caro Mario, con passione, decisione, attenzione, impegno e anche fatica ci hai insegnato quanto era importante e di grande responsabilità guidare un mezzo di soccorso. Ricorderemo sempre e tramandiamo alle giovani leve ancora il tuo motto "meglio perdere un minuto nella vita che perdere la vita per un minuto", oltre ai tuoi mille consigli, è servito, serviranno ancora. Grazie Mario Vinciguerra, per tutto, da tutti noi. Riposa in pace e grazie ancora e per sempre di ogni momento che ci hai dedicato instancabilmente".

Lascia la moglie Rita, la sorella Luisa e le figlie Emma e Marianno. Camera ardente allestita nella casa funeraria fratelli Sanzio. Le esequie oggi pomeriggio alle 15.30 nel suo quartiere, nella chiesa di rione San Pietro.