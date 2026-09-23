Investito dal furgone guidato dal figlio: lutto a Manocalzati La tragedia dell'anziano morto ieri mattina a Manocalzati

Dolore e cordoglio a Manocalzati, in provincia di Avellino, per la morte di Vito C., investito dal furgone guidato dal figlio, in un tragico incidente ieri mattina nell'azienda di famiglia.

L'incidente ieri mattina

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano è stato investito accidentalmente dal mezzo in retromarcia. L'uomo si sarebbe trovato lungo la rampa che conduce al garage. Inutili i soccorsi, l'anziano è praticamente deceduto sul colpo.

Salma al Moscati

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Manocalzati che hanno effettuato gli accertamenti di rito. La salma dell’87enne si trova presso l'obitorio dell'ospedale Moscati.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, che hanno provato a salvare l'uomo inutilmente. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo e, nelle prossime ore, il magistrato di turno deciderà se disporre l'esame esterno o procedere con l'accertamento autoptico. Al momento, l'ipotesi investigativa principale resta quella dell'investimento accidentale legato alla fatalità della manovra.