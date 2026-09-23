Tir in avaria e cantieri, si blocca il Raccordo Avellino-Salerno Ancora disagi sul collegamento, rabbia sui social

Traffico bloccato sul Raccordo Avellino-Salerno a causa di un mezzo pesante in avaria (foto di repertorio, ndr).

Si registrano disagi alla circolazione e possibili rallentamenti sul collegamento tra i due capoluoghi di Avellino e Salerno. Poco prima delle otto un mezzo si è fermato ed è scattato il blocco del traffico, nell'ora di punti per i collegamenti di lavoratori, pendolari e studenti.

Stamane parlaisi e rabbia

Rabbia e accuse sui social. I commenti si sprecano in coda alle segnalazioni sui social del disagio. Sono numerosi i residenti della Valle del'irno che parlano di "quotidiani e insostenibili disagi" su un raccordo ad alta percorrenza, che diventa un percorso ad ostacoli tra cantieri e incidenti.

Il maxi incidente del 10 settembre

Solo lo scorso 10 settembre sul raccordo era avvenuto un rocambolesco sinistro in direzione Sud, poco prima dello svincolo di Baronissi Nord. Un maxi tamponamento che ha coinvolto sei auto, due camion e una moto. Un inferno di lamiere con pezzi di carrozzeria sparsi ovunque ha accolto i soccorritori giunti dalla Valle dell'Irno e da Salerno: polizia stradale, vigili del fuoco e svariate ambulanze. Il traffico si era nche in quel caso paralizzato all'istante, con un bilancio di sette feriti.