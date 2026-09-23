Avellino: Cucciniello, Masucci e Pastina: ecco i 3 nuovi sacerdoti della Diocesi Venerdì l'ordinazione nel Duomo di Avellino

Fede e devozione, 3 nuovi sacerdoti per la diocesi di Avellino. Venerdì 25 settembre, alle ore 19, nella Cattedrale di Avellino, Stefano Cucciniello, Andrea Masucci e Francesco Pastina saranno ordinati presbiteri.

La solenne cerimonia nel Duomo di Avellino Capoluogo

Una solenne cerimonia vedrà l'ordinazione condivisa con prelati e familiari dei tre nuovi sacerdoti. A conferire l'ordinazione sarà il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, attraverso il rito dell'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria.

La festa di fede e devozione in città

Da venerdì i tre saranno chiamati a esercitare il ministero sacerdotale nell'annuncio del Vangelo, nella celebrazione dei sacramenti e nell'assistenza alle comunità. La diocesi ha invitato fedeli, famiglie, sacerdoti, seminaristi e giovani a partecipare alla cerimonia in Cattedrale.