Avellino Basket, Francis: "Sappiamo bene quello che è il nostro obiettivo" "Vogliamo vincere e ci piacerebbe guardare tutti dall'alto a fine stagione"

L'Halley Campania Avellino Basket è lanciata verso l'esordio in campionato. Domenica (ore 18) la squadra irpina ospiterà l'Elachem Vigevano al PalaDelMauro. Ecco il commento di Blake Francis a pochi giorni dal debutto nella regular season: "Ho sensazioni molto positive riguardo all'inizio della stagione e lo stesso vale per tutta la squadra. - ha spiegato lo statunitense - Sappiamo bene qual è il nostro obiettivo e vogliamo raggiungerlo. Domenica si gioca la prima partita: ci stiamo preparando al massimo e saremo pronti".

"Sensazione che possiamo fare grandi cose"

"Vogliamo vincere e ci piacerebbe guardare tutti dall'alto a fine stagione. Sappiamo che sarà un campionato complesso e competitivo, ma ho la fortissima sensazione che questo gruppo possa fare grandi cose”. Francis lancia la sfida: "Daremo sempre il massimo in campo: questa non è soltanto la mia promessa personale, ma un impegno da parte di tutta la squadra e dello staff".